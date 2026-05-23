شرطة دبي تعزز الوعي الأمني للعاملين

دبي في 23 مايو / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، ملتقى المحيصنة المجتمعي بمشاركة 3000 عامل من مختلف الجنسيات، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني والقانوني وترسيخ الأمن المجتمعي.

وركز الملتقى، الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، على التوعية بمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، والسلامة العامة، والالتزام بالقوانين المرورية، وأضرار المخدرات، إلى جانب التعريف بالخدمات الذكية وقنوات التواصل التابعة لشرطة دبي.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الملتقى يجسد حرص شرطة دبي على تعزيز التواصل المباشر مع فئة العمال، ورفع مستوى الوعي الأمني والقانوني لديهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة.

وأضافت أن شرطة دبي تواصل تنفيذ المبادرات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع.

وتضمن الملتقى التعريف بمنصة e-Crime للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وخدمة “عين الشرطة”، وخدمات التواصل إضافة إلى مبادرة “صوتك مسموع” المخصصة لتعزيز قنوات التواصل مع فئة العمال والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.