الطقس المتوقع ليوم الغد

أبوظبي في 23 مايو/وام/توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: مضطرب غرباً، يصبح متوسط الموج إلى خفيف

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني 07:20

الجزرالأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:58

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:32 والمد الثاني 05:25

الجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 23:15

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 75 15

دبي 40 29 70 15

الشارقة 41 28 60 10

عجمان 40 29 65 15

أم القيوين 43 26 60 15

رأس الخيمة 44 26 65 20

الفجيرة 39 32 70 15

العـين 43 27 40 10

ليوا 44 26 50 20

الرويس 40 25 75 30

السلع 41 26 80 30

دلـمـا 38 28 95 20

طنب الكبرى / الصغرى 39 29 85 30

أبو موسى 38 29 80 35