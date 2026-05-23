برنامج خليفة للتمكين ينظم ملتقى "أقدر المجتمعي" لتعزيز الريادة المجتمعية

أبوظبي في 23 مايو / وام / نظم برنامج خليفة للتمكين - أقدر، ملتقى أقدر المجتمعي تحت شعار "من التمكين الأسري إلى الريادة المجتمعية"، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم التمكين الأسري وترسيخ دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومستدام، إلى جانب دعم المسؤولية المجتمعية والابتكار بما يسهم في تحقيق الريادة المجتمعية.

يأتي الملتقى في إطار حرص البرنامج على تعزيز دور الأسرة بوصفها النواة الأولى في بناء الإنسان، وتسليط الضوء على أهم الممارسات التربوية والاجتماعية التي تسهم في تمكين أفرادها، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع واستدامته.

كما أكد العقيد الدكتور محمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات البرنامج في "عام الأسرة"، تأكيداً على المكانة المحورية للأسرة باعتبارها الأساس في بناء الفرد وصناعة الأجيال القادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع، موضحا أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في ترسيخ القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز مفاهيم المسؤولية والانتماء لدى الأبناء منذ الصغر.

وأضاف أن برنامج خليفة للتمكين - أقدر يحرص من خلال هذه المبادرات على تمكين الأسرة بالمعرفة والمهارات التربوية والاجتماعية وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي والتحولات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في رفع مستوى الوعي الأسري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استدامة، انسجاماً مع توجهات الدولة ورؤيتها في عام الأسرة.

وشهد الملتقى جلسة حوارية أدارها المقدم حسن علي البدوي، نائب مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين – أقدر، بحضور المقدم سالم عبدالله النعيمي، مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين - أقدر، وبمشاركة الدكتور خليفة المحرزي نائب رئيس جمعية الإمارات للإبداع، حيث تناولت الجلسة عددا من المحاور شملت التمكين الأسري ودوره في بناء مجتمع قوي ومستدام، وأدوات التمكين الأسري وآليات توظيفها في تعزيز تمكين المجتمع، إلى جانب أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية والابتكار لتحقيق الريادة المجتمعية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ قيم التماسك والتعاون المجتمعي.