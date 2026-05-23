جامعة الشارقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقية لدعم التدريب والبحث في الهندسة النووية

فيينا في 23 مايو / وام / أبرمت جامعة الشارقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تعاون أكاديمية وعلمية في مجال الهندسة النووية بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية "فيينا"، بما يتيح لطلبة الجامعة الالتحاق ببرامج التدريب والزمالات الدولية والمشاريع البحثية.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن هذا التعاون ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، الرامية إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات مهنية متقدمة للانخراط المباشر في سوق العمل، وتحديداً في قطاع الطاقة النووية السلمية ومجالات التنمية المستدامة.

ترأس فد الجامعة خلال الزيارة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وضم الدكتور بسام خويله منسق برنامج الهندسة النووية، إلى جانب فريق من الأكاديميين والطلبة والخبراء. وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز مكانة الجامعة كشريك فني لاستضافة الفعاليات التقنية والدولية المتقدمة، وتوفير إطار قانوني لتطوير مختبرات المفاعلات النووية عبر الإنترنت وبرامج التدريب الافتراضي، مما يسهم في صقل مهارات الباحثين الشباب وإعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتشغيل المشاريع النووية والإشعاعية بكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.