رئيس منتدى "غلوبسيك" يثمن دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار العالمي

براغ في 23 مايو / وام / التقى معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في العاصمة التشيكية براغ، ويلهلم موليتير رئيس مجلس إدارة منتدى "غلوبسيك"، وذلك على هامش أعمال منتدى غلوبسيك الأمني العالمي 2026، حيث جرت مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع المستقبلية المقترحة بين مجلس التعاون والمنتدى، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن رئيس مجلس إدارة منتدى "غلوبسيك" مشاركة الأمين العام في المنتدى، والتي تعد الأولى من نوعها، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لمشاركة مجلس التعاون ودورها في إبراز جهوده القيمة ومساعيه الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

