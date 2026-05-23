اعتماد 4 بطولات في الموسم الجديد لكرة القدم المصغرة

دبي في 23 مايو / وام / أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد إقامة 4 بطولات في الموسم الجديد، وانطلاق المنافسات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، واستقطاب أندية جديدة، والعمل على البرامج الخاصة بتأهيل المدربين والكوادر التحكيمية.

وأكد سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن البطولات المعتمدة في الموسم الجديد تتضمن الدوري، وكأس الإمارات، وكأس السوبر، وبطولة الإمارات، وفق منظومة تنظيمة شاملة، لمواصلة نجاح المنافسات على غرار الموسم الأول.

وأشار إلى وضع خطة لرفع عدد الأندية المشاركة إلى 12 في الموسم الجديد، بعد مشاركة 8 أندية في الموسم الأول، ورفع قيمة الجوائز المقدمة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، والفردية للاعبين، موضحا أن هناك رغبة قوية من بعض المؤسسات الوطنية والجاليات المقيمة في الدولة، لدعم حضور فرقها في بطولات كرة القدم المصغرة، لاسيما بعد نجاح تجربة بعض الفرق، وتأهلها إلى البطولات الآسيوية والعربية في الموسم الأول لانطلاق المنافسات.