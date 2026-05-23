10 ميداليات تعزز طموحات القوس والسهم الإماراتي في البطولات الخارجية

دبي في 23 مايو / وام / أكد اتحاد الإمارات للقوس والسهم استمرار البرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التنافسية لتحقيق المراكز الأولى في البطولات الخارجية، إلى جانب استقطاب المواهب الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال أبطال المنتخب الوطني مساء أمس في مطار دبي، عقب مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية "الدوحة 2026"، التي شهدت إحراز 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، بحضور سالم النقبي عضو مجلس الإدارة، وعبدالرحمن علي المليحي المدير التنفيذي لنادي الحرس الأميري.

وأكدت سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد، أن هذا الإنجاز يجسد نجاح الخطط الإستراتيجية لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، عبر توفير فرص المشاركة في البطولات الخارجية واكتساب الخبرات في ظل المنافسات القوية مع المنتخبات الخليجية.

وأوضحت أن التعاون مع وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والأندية، إلى جانب الدور الإيجابي لأولياء الأمور، يمثل ركائز أساسية في منظومة التطور التي يتبناها الاتحاد، بهدف المحافظة على المكتسبات الفنية، وصقل المهارات، ورعاية المواهب لبناء قاعدة قوية من الأبطال الواعدين.