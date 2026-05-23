"واتساب" يتيح ميزة رصد نشاط جهات الاتصال دون فتح المحادثات

واشنطن في 23 مايو / وام / أعلن تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة "آيفون"، تتيح لهم معرفة جهات الاتصال النشطة حالياً أو التي كانت نشطة مؤخراً عبر واجهة مركزية واحدة، مما يغني المستخدم عن فتح المحادثات بشكل منفصل للتحقق من حالة الاتصال.

وأوضح موقع "WABetaInfo"، المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، أن الميزة، التي رُصدت في أحدث إصدار تجريبي لنظام (iOS)، ترتب جهات الاتصال بحسب الأولوية مبرزة المتصلين بنقطة خضراء، مشيراً إلى أن التحديث الجديد يراعي إعدادات الخصوصية ويعتمد مبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ تقتصر رؤية حالة النشاط على من يسمحون للآخرين برؤية حالتهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل ومعرفة الأشخاص المتاحين للرد بصورة أسرع.

