اينوك تبرم مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص توزيع الوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران

دبي في 23 مايو / وام / وقعت مجموعة إينوك مذكرة تفاهم مع "ألايد للوقود الحيوي القابضة" لاستكشاف فرص التعاون في شراء وتوزيع وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المستدام الكهربائي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، في خطوة تدعم تطوير منظومة وقود منخفض الكربون لقطاع الطيران.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركتان على تقييم الجدوى التجارية لإنشاء مسار توزيع طويل الأجل لوقود الطيران المستدام ووقود الطيران المستدام الكهربائي، على أن يتم توريد الوقود من منشأة إنتاج متكاملة تطورها شركة "ألايد للوقود الحيوي القابضة" في جمهورية أوزبكستان.

واتفقت الشركتان على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجوانب التشغيلية والتجارية للمشروع، تمهيداً لإبرام اتفاقية إمداد رسمية قبل بدء تشغيل المنشأة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، إن تطوير منظومة وطنية لوقود الطيران المستدام يتطلب تكامل جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج واستصدار شهادات الاعتماد وصولاً إلى التوزيع والشراء المسبق، مؤكداً أن الاتفاقية تنسجم مع خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف أن إينوك تسعى إلى تعزيز الجدوى التجارية والموثوقية التشغيلية لوقود الطيران المستدام بما يدعم تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران في دولة الإمارات.

من جانبه، قال ألفريد بينديكت، المدير العام لشركة "ألايد للوقود الحيوي القابضة"، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مسار موثوق لإمدادات وقود الطيران المستدام من منشأة الشركة في أوزبكستان إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تركز على بناء منصة إمداد قابلة للتوسع لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.