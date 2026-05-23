نادي الشارقة بطلا لكأس الاتحاد للكاراتيه للكاتا

الشارقة في 23 مايو/وام/ فرض نادي الشارقة الرياضي هيمنته الكاملة على بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه (كاتا)، بعدما سيطر على منافساتها وانتزع لقب فئة الرجال للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً تفوقه الكبير وحضوره القوي على ساحة الكاراتيه الإماراتية.

وواصل لاعبو النادي زحفهم نحو القمة وحققوا إنجازاً تاريخياً جديداً بتتويجهم بكأس البطولة لفئة الشباب للمرة الأولى، ليؤكدوا المكانة المتميزة للنادي وقدرته على صناعة الأبطال وحصد الإنجازات.

شهدت البطولة، التي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي، مشاركة 116 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية من الدولة، وسط منافسات قوية ومستويات فنية عالية، إلا أن أبناء الشارقة نجحوا في خطف الأضواء واعتلاء منصة التتويج بجدارة واستحقاق.

حضر البطولة وتوج الفائزين، راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومحمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير المالي، وابراهيم النعيمي، عضو اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات وجابر الزعابي عضو الاتحاد رئيس لجنة الحكام.