فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة

الفجيرة في 24 مايو /وام/ شهد مهرجان الصحة والرياضة للأسرة في الفجيرة، تفاعلا وإقبالا كبيرين من الأسر والعائلات.

نظم المهرجان الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بالفجيرة، كل من وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

حضر افتتاح المهرجان الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية.

تضمن المهرجان فعاليات تثقيفية وتوعوية ومسابقات وأنشطة ترفيهية، وحظي بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الصحية والرياضية في الإمارة، ما أضاف تجربة استثنائية لأفراد الأسرة وزوار المهرجان.

وشارك الأطفال بمساحة مخصصة للرسم والأعمال الفنية، إضافة إلى ممارسة الأنشطة البدنية وإجراء الفحوصات الطبية والاستشارات المجانية.