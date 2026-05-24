شرطة رأس الخيمة تسكتمل جاهزيتها الأمنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رأس الخيمة في 24 مايو / وام / استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع سيناريوهاتها الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأكد العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن شرطة رأس الخيمة سخرّت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المُبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري فضلًا عن تكثيف تواجد فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مُصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي "المقاصب" والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ وجميع المناطق التي تشهد كثافة سكانية وازدحام جماهيري تحقيقا للانسيابية وضمان الإستجابة الأمنية السريعة.

وحذر من تداول أو استخدام الألعاب النارية لما لها من مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع،وجدد الدعوة إلى ضرورة الالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة، وتجنب الاستعراض أو القيادة المتهورة، خاصة بالقرب من المناطق السكنية، مناشدا الأسر بضرورة متابعة الأطفال، خصوصا أثناء اللعب أو التواجد في ألأماكن العامة أو الشواطئ أو عند عبور الطرق حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعا العميد المنصوري أفراد المجتمع للتواصل مع شرطة رأس الخيمة للإبلاغ عن أية ظواهر تكدر صفو وأمن المجتمع من خلال الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، متمنيا الاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مفعمة بالأمن والاستقرار.