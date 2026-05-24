3 قتلى و17 مفقودا إثر سيول جنوب غرب الصين

بكين في 24 مايو/وام/ ارتفعت حصيلة قتلى السيول التي شهدتها بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين إلى ثلاثة أشخاص، فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين.
و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن أمطارا غزيرة مفاجئة هطلت على منطقة يونغتشوان في تشونغتشينغ مساء أمس "السبت" وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) فيما تجري حاليا أعمال الإنقاذ.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن هيئة التخطيط الحكومية الصينية خصصت 20 مليون يوان (2.94 مليون دولار) من الميزانية المركزية لإعادة الإعمار بعد الكارثة وترميم البنية التحتية والخدمات العامة في تشونغتشينغ.