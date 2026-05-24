عمومية اتحاد الإمارات للرجبي تعتمد مشاركة ناديين جديدين الموسم المقبل

دبي في 24 مايو/ وام/ اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للرجبي عضوية ناديين جديدين ضمن منظومة الاتحاد الموسم المقبل، إلى جانب مشاركة فرق في الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية أمس في دبي، بمشاركة 35 ممثلا لـ 17 من الأندية الأعضاء، وترأسه حازم حسن المديرالتنفيذي لاتحاد الإمارات بالإنابة، بحضور جاكس بينادي مدير الأداء العالي والمنتخبات الوطنية.

وتم اعتماد محضراجتماع الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2024-2025، وإضافة عضوية ناديين جديدين ضمن منظومة الاتحاد، هما نادي" دبي نايتس" برئاسة الدكتور عبدالرحمن كاظم، ونادي "دبي تاسكرز" الذي يمثل الجالية السريلانكية، ومشاركتهما في الدوري الموسم المقبل.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد تأهل نادي شاهين، ونادي "يو يو دي إس تاسكرز" إلى الدوري الممتاز، ونادي "باريلهاوس" للمشاركة في دوري الدرجة الأولى، إلى جانب إجازة تقارير لجنة الحكام، والأداء العالي والمنتخبات الوطنية، والتطوير والتدريب، واللجنة الطبية، وختام الموسم.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة، بانضمام أندية جديدة وترقية أخرى، بما يؤكد النمو المتواصل الذي تشهده مسابقات الرجبي الإماراتية.