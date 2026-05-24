الكاراتيه يتوج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد

الشارقة في 24 مايو / وام / توج اتحاد الإمارات للكاراتيه الفائزين في بطولة كأس الاتحاد، لفرق الكاتا لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات لموسم 2025-2026.

وأقيمت البطولة أمس على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 116 لاعباً ولاعبة من 7 أندية، وأسفرت منافساتها عن تتويج نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة للألعاب الفردية بألقاب الكأس في مسابقات الكاتا للفرق للإناث والذكور.

وفاز نادي شباب الأهلي بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، إضافة إلى فوزه بلقب فئة الناشئين للذكور، ليحصد 4 ألقاب من أصل 6، بينما توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بلقبي فئتي الشباب والرجال، ليحافظ على صدارته لهاتين الفئتين خلال الموسم الحالي.

وأكد الاتحاد أن نهائيات الكاتا للرجال والسيدات، شهدت تقديم مستويات مميزة تضمنت أداء الكاتا مع "البونكاي"، وهي عملية تحليل للكاتا واستخراج تطبيقاتها القتالية، على غرار ما يقدم في بطولات العالم للكاراتيه للفرق.

حضر الفعاليات راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية.