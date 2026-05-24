خطة تشغيلية شاملة لـ "بلدية دبا الحصن" استعدادا لعيد الأضحى

الشارقة في 24 مايو/وام/ أعدت بلدية دبا الحصن خطة تشغيلية شاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بهدف توفير أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها مع التركيز على تعزيز الصحة والسلامة العامة وتهيئة الأجواء الاحتفالية في مختلف المرافق والمناطق الحيوية.

واكتست شوارع وميادين دبا الحصن بحلة احتفالية مميزة بعد الانتهاء من أعمال الزينة والإنارة التي شملت التقاطعات والطرق الرئيسية بالمجسمات المضيئة وعبارات التهنئة التي تعكس فرحة العيد وتنشر أجواء البهجة بين الأهالي والزوار.

وكثفت فرق البلدية جهودها الميدانية من خلال تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية والصحية للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعتمدة إلى جانب متابعة جاهزية الشواطئ والحدائق العامة.

وفي السياق نفسه انتهت البلدية من تجهيز مصلى العيد لاستقبال المصلين بما يسهم في توفير أجواء مريحة ومنظمة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أن إدارات البلدية سخّرت جميع إمكاناتها واستكملت خططها التشغيلية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بما يضمن توفير خدمات متكاملة وبيئة آمنة ومريحة لسكان المدينة وزوارها مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز مستويات الصحة والسلامة خلال أيام العيد .