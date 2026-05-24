موسكو وكييف تؤكدان استخدام صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي في هجمات على العاصمة الأوكرانية

موسكو وكييف في 24 مايو / وام / أكدت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استخدام موسكو لصاروخ "أوريشنيك" الباليستي الفرط صوتي ضمن هجوم واسع استهدف أوكرانيا اليوم الأحد، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإلحاق أضرار مادية بـ 40 موقعا في العاصمة "كييف" ومناطق أخرى، شملت مبان سكنية ومدارس ومنشآت، بحسب السلطات المحلية في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صناعية ردا على هجمات أوكرانية، نافية استهداف أي مواقع مدنية.

وجاء هذا التصعيد العسكري عقب إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجوم بطائرات مسيرة استهدف سكنا طلابيا في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوهانسك، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 42 آخرين، وإعلان الحداد في المنطقة.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني الهجوم على مدينة بيلا تسيركفا بـ"الجنوني"، مشيرا إلى أنها المرة الثالثة التي تستخدم فيها روسيا هذا الصاروخ الذي تصل سرعته إلى 10 أضعاف سرعة الصوت والقادر على حمل رؤوس نووية وتدمير المخابئ العميقة.

وشدد زيلينسكي على ضرورة ألا يمر هذا الاستهداف دون عواقب، في حين استمر دوي الانفجارات وصفارات الإنذار في العاصمة "كييف" حتى الصباح.

