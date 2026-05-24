9.4 مليار درهم تمويلات "صندوق أبوظبي للتنمية" لمشاريع إستراتيجية في الأردن

أبوظبي في 24 مايو / وام / يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تمويل مشاريع إستراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليار درهم منذ عام 1974 شملت قطاعات حيوية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

وسلطت المشاريع التي مولها الصندوق الضوء على عمق الشراكة الإماراتية الأردنية عبر مبادرات نوعية شملت مركز الصحة الرقمية الأردني "المستشفى الافتراضي" ومشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة، وطريق عمّان التنموي ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة إلى جانب مشروع سد كفرنجة، بما دعم قطاعات الصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية.

وتعكس هذه المشاريع التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة في الأردن وترسيخ نموذج عربي قائم على الشراكة والتكامل بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق تنموية جديدة تخدم المجتمعات وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الأخوة والرؤى المشتركة والتعاون الممتد في مختلف المجالات، مؤكدا أن الصندوق أسهم على مدى عقود في دعم مسيرة التنمية في الأردن عبر تمويل مشاريع إستراتيجية عززت النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يجسد عمق الشراكة بين البلدين.

وأضاف أن دولة الإمارات أدارت عبر صندوق أبوظبي للتنمية مساهمتها ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المشاريع التنموية في الأردن والبالغة 4.6 مليار درهم، لتمويل مشاريع إستراتيجية في قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي والتعليم، مشيراً إلى توزيع ما يقارب 4.459 مليار درهم من هذا التمويل بحلول نهاية عام 2016.

وفي قطاع الصحة، برز مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني "المستشفى الافتراضي" الذي أُطلق عام 2024 بتمويل منحة إماراتية ضمن برنامج التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية بهدف توحيد السجلات الصحية عبر منصة رقمية تربط المستشفيات والمراكز الصحية، وتم خلال المرحلة الأولى ربط خمسة مستشفيات وثلاثة مراكز صحية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع الوصول إلى الخدمات الطبية.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع بريسايت ضمن مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة الأردنية بقيمة 100 مليون دولار بما يعكس توجه البلدين نحو توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الخدمات الصحية.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، مول الصندوق مشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة بقيمة 258.7 مليون درهم، ما يعادل 70.5 مليون دولار، حيث أسهم المشروع في رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن لتصل إلى 250 ألف طن، وصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن لتبلغ 200 ألف طن، دعماً للإستراتيجية الوطنية الأردنية للأمن الغذائي لعام 2025.

وفي قطاع البنية التحتية، مول الصندوق مشروع طريق عمّان التنموي، أحد أبرز مشاريع النقل الحيوية في الأردن، لما يمثله من أهمية في تعزيز كفاءة الربط بين العاصمة عمّان ومختلف المحافظات والمعابر الحدودية الإقليمية.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، موّل الصندوق عام 2013 مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوب الأردن بقيمة 551 مليون درهم، حيث ينتج المجمع 103 ميغاواط من الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عبر مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

ويوفر المشروع الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 ألف منزل، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وخفض تكاليف استيراد المشتقات النفطية.

وفي قطاع المياه، يُعد سد كفرنجة أحد المشاريع الحيوية التي دعمها الصندوق، وهو سد ركامي صخري بارتفاع 80 متراً وسعة تخزينية تبلغ 7 ملايين متر مكعب، خُصص منها 4 ملايين متر مكعب للأغراض الزراعية، بما يتيح تطوير 6 آلاف دونم إضافية وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما يزود السد محافظة عجلون بنحو 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ويسهم في الحد من مخاطر الفيضانات وتعزيز الموارد المائية المتاحة لأغراض الري والشرب وتنمية البيئة المحيطة.

وفي جانب دعم التجارة والصادرات، عزّز مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك لفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم، ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي بهدف دعم النشاط التجاري وتمكين المصدّرين الإماراتيين من الوصول إلى السوق الأردنية عبر توفير التمويل والضمانات المناسبة.

وتجسد الشراكة الإماراتية الأردنية الممتدة عمق العلاقات الأخوية التي تترجمها مشاريع تنموية كبرى تشمل مختلف القطاعات الحيوية، فيما تواصل الإمارات والأردن مع تجاوز تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في المملكة 9.4 مليار درهم حتى عام 2026 ترسيخ نموذج تنموي عربي قائم على الشراكة الفاعلة والاستثمار في مستقبل المجتمعات، سواء عبر تطوير البنية التحتية، أو توفير الطاقة المستدامة أو تعزيز الأمن الغذائي والمائي، أو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم، بما يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.