بلدية عجمان تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

عجمان 23 مايو/وام/ تزينت شوارع عجمان وميادينها وحدائقها بما يقارب 1500 لوحة مضيئة وعبارة تهنئة تعكس أجواء البهجة والفرح بعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان جاهزيتها لاستقبال العيد مع مواصلة تقديم خدماتها عبر القنوات الذكية خلال عطلة العيد، في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات بما يتماشى مع توجهات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى خلق بيئة حضارية تعزز جاذية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأشارت الدائرة إلى إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 29 مايو الجاري.

وذكرت إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة أن الحدائق والمرافق العامة ستكون مفتوحة خلال عطلة العيد لاستقبال الزوار.