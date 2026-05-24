الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج 210 من طلبتها

الشارقة في 24 مايو/وام/ احتفلت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر من طلبتها، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم على مسرح المدينة الجامعية في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة.

شهد الحفل تخريج 210 طلبة وطالبات من كليات الجامعة الخمس، ممن استكملوا متطلبات التخرج للفصل الدراسي الربيعي من العام الأكاديمي 2025 – 2026، وهي كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، والقرآن الكريم.

حضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة ونواب المدير ومساعدوه، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب عدد من المسؤولين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

استُهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لسعادة جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة رفع فيها باسم أسرة الجامعة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة، مشيداً بدعم سموه المتواصل ورؤيته التي جعلت من الجامعة صرحاً أكاديمياً وإنسانياً عالمياً.

وأكد الطريفي أن الجامعة شهدت خلال العام الجاري توسعاً في برامج الدراسات العليا، عبر إطلاق برنامجي الماجستير في الفقه وأصوله، واللغة العربية وآدابها، مع الاستعداد لطرح برنامج الماجستير في التفسير والحديث خلال العام المقبل، بما يعزز مسيرتها الأكاديمية والبحثية.

وأشار إلى مواصلة الجامعة رسالتها العالمية من خلال استقطاب طلبة ينتمون إلى أكثر من 136 جنسية، ضمن بيئة تعليمية تعزز قيم التعايش والتفاهم، إلى جانب دعم المبادرات العلمية والمجتمعية، والتوسع في افتتاح مدارس الجامعة القاسمية لتحفيظ القرآن الكريم في عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن تطوير سلسلة الجامعة القاسمية التعليمية الرقمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

من جانبه، رفع سعادة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة بمناسبة تخريج الفوج الحادي عشر، مؤكداً أن الخريجين يمثلون ثمرة مسيرة علمية وإنسانية راسخة.

واستعرض الخلف أبرز الإنجازات الأكاديمية والاستراتيجية التي حققتها الجامعة خلال العام الأكاديمي، ومنها طرح برنامج ماجستير التفسير والحديث، وتجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس التفسير وعلوم القرآن، وتنظيم المؤتمر الدولي العاشر للجامعة القاسمية بمشاركة واسعة من الباحثين والمؤسسات العلمية.

وأشار إلى تعزيز الحضور البحثي للجامعة في قاعدة بيانات "Scopus" وإصدار 12 مؤلفاً علمياً جديداً، وحصول الجامعة على عضوية جمعية "AACSB" إلى جانب التوسع في الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات محلية ودولية، وتطوير البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويرسخ مكانة الجامعة بيئة تعليمية عالمية جاذبة.

وفي ختام الحفل، قام سعادة جمال سالم الطريفي، يرافقه سعادة الدكتور عواد الخلف، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من مختلف التخصصات، وسط أجواء غامرة بالفرح والاعتزاز من أولياء الأمور والطلبة.