جسدت الثقة بدبي.. "آفاق جديدة" تصل إلى 27 سوقا عالمية واعدة

أديس أبابا في 24 مايو/ وام / وصلت مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى 27 سوقا عالمية، لا سيما في آسيا وأفريقيا، بهدف تعزيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو مزيد من الأسواق الواعدة.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على النجاح الكبير الذي حققته المبادرة التي شهدت عقد ما يزيد عن 6000 اجتماع بين شركات دبي وشركات عالمية حتى نهاية العام 2025، وقال إن هذه الاجتماعات تكللت بفرص توسع من ناحية التصدير والاستثمار لشركات إمارة دبي، كما أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين غرف دبي وغرف التجارة والسلطات المختصة في جميع الأسواق التي تم استهدافها.

وأضاف لوتاه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى إثيوبيا، إن الغرفة مستمرة في تطوير مبادرة "آفاق جديدة"، ومضاعفة نتائجها، وتعزيز أهدافها في فتح قناة تواصل مباشرة لأعضائها مع العالم، ومساعدتهم على التوسع في أسواق جديدة.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرة عام 2023 جاء في إطار المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" ومبادرة "دبي جلوبال" التي تسعى إلى مساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

وقال إن دبي توفر منصة عالمية لجميع الشركات للتوسع دوليًا، بفضل منظومتها البيئية المُلائمة للأعمال وإمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ما يجعلها بمثابة البوابة العالمية للشركات التي تتطلع إلى التوسع خارج حدود دولها.

وحول اختيار إثيوبيا ضمن محطات بعثات الغرفة، أوضح أن التجارة البينية بين دبي وإثيوبيا قفزت من 454 مليون دولار في عام 2013 لتصل إلى نحو 6.1 مليار دولار في عام 2025، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يجسد ديناميكية السوق الإثيوبية ونموه السريع.

واعتبر أن الثقة الدولية التي تتمتع بها جميع الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها شكلت عاملا بارزا في نجاح مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، إذ تتمتع هذه الشركات بمصداقية وحرفية عالية، فضلا عن تنافسيتها الدولية التي تمهد لها الطريق للدخول للأسواق العالمية.

وأوضح أن شركات دبي ساهمت في إيجاد حلول للعديد من التحديات في الدول الناشئة ما جعل الكثير من العواصم التجارية تبدي ترحيبا كبيرا بالتعامل مع دبي.

وشدد على التزام غرف دبي بدعم تطلعات مجتمع الأعمال المحلي للتوسع نحو أسواق عالمية ذات أهمية إستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه البعثات التجارية تسهم في فتح قنوات جديدة وبناء جسور اقتصادية مستدامة مع أسواق العالم.

جدير بالذكر، أن غرفة تجارة دبي، حققت رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال عام 2025، بقيمة 356.5 مليار درهم مقارنة بـ 309.6 مليار درهم في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.1%.