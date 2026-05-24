شرطة رأس الخيمة تشارك في مُبادرة "دروب السعادة"

رأس الخيمة في 24 مايو / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع وقسم الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة ومركز شرطة المدينة الشامل، بالتعاون مع مركز "أمان" لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة في المعرض الخيري للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية تحت شعار "دروب السعادة" بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المقدم راشد سعيد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية بإدارة حماية ووقاية المجتمع إن المبادرة استهدفت إسعاد الأسر المتعففة والأيتام وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم من خلال تقديم الأضحيات، وكسوة العيد، وهدايا العيد والعيديات لإسعاد الأسر المتعففة والأطفال بالتزامن مع مبادرات عام الأسرة 2026 تحت شعار "نماء وانتماء" ترسيخًا لقيم التلاحم المجتمعي والأسري، ودعمًا لدور الأسرة كونها أساسًا قويًا ومستدامًا لبناء المجتمع.