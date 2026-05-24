الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتوج رسمياً و جوارديولا يودع السيتي

لندن في 24 مايو / وام / اختتمت اليوم مواجهات موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توج به فريق أرسنال بعد غياب دام 22 عاماً، إذ أقيمت 10 مباريات في الجولة الـ38، في توقيت واحد.

وأنهى أرسنال موسمه برصيد 85 نقطة في الصدارة، بعد فوزه على كريستال بالاس 2-1 على ملعب سيلهرست بارك، فيما أنهى أصحاب الأرض مشوارهم برصيد 45 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي ملعب الاتحاد، شهدت المباراة الأخيرة للمدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فوز أستون فيلا بنتيجة 2-1، لينهي السيتي الموسم برصيد 78 نقطة، ويرفع أستون فيلا، العائد من التتويج بلقب الدوري الأوروبي، رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع.

وفي أنفيلد، ودع ليفربول لاعبه محمد صلاح بالتعادل أمام برينتفورد 1-1، ليرفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، وبرينتفورد إلى 53 نقطة في المركز التاسع.

وودع كل من بيرنلي، برصيد 22 نقطة، وولفرهامبتون، برصيد 20 نقطة، المسابقة في المركزين التاسع عشر والعشرين على الترتيب، بعد تعادلهما 1-1، كما ودع أيضاً وست هام، رغم فوزه على ليدز 3-0، فيما ضمن توتنهام البقاء بعد الفوز على إيفرتون 1-0.

وفي بقية المواجهات، فاز مانشستر يونايتد على برايتون 3-0، وفاز فولهام على نيوكاسل يونايتد 2-0، وفاز سندرلاند على تشيلسي 2-1، وتعادل نوتنجهام فورست مع بورنموث 1-1.

وبهذه النتائج يشارك في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ممثلا عن الدوري الإنجليزي، كل من فرق أرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، واستون فيلا، ليفربول.