ارتفاع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 25 مايو / وام/ ارتفعت ⁠أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4570.88 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1 بالمئة إلى 4572.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في ⁠المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 78.42 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى ​1959.85 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم ⁠1.9 بالمئة إلى 1373.25 دولار للأوقية.

