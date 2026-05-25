"مجموعة تريندز" تشارك في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ تشارك "مجموعة تريندز" في فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، والذي يُقام في العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو 2026، وذلك من خلال جناح معرفي متكامل يسلط الضوء على أحدث الإصدارات والدراسات الإستراتيجية والبحثية، ويعكس رؤية المجموعة في دعم الفكر والتحليل الإستراتيجي وتعزيز الحوار المعرفي على المستوى الدولي.

ويستضيف جناح "تريندز" في المعرض، حلقة نقاشية شبابية ينظمها " تريندز جلوبال "تحت عنوان "صنع الغد: أصوات الشباب، تأثير عالمي" تجمع كوكبة من القادة الشباب، الباحثين، والمبتكرين؛ بهدف استكشاف الآليات والسبل التي تساهم من خلالها الأجيال الصاعدة في تشكيل الخطاب العام، وإثراء الثقافة، وتوجيه مسار الحوار الدولي في ظل عالم يموج بالتغيرات المتسارعة.

كما يستضيف الجناح سلسلة من الحوارات واللقاءات الفكرية المفتوحة، إلى جانب جلسات عمل واجتماعات بهدف بناء شراكات معرفية مستدامة وتوسيع شبكة التعاون الدولي للمجموعة.

ويتضمن جدول أعمال "تريندز" تنظيم سلسلة من الزيارات المؤسسية الإستراتيجية على هامش المعرض، والتي تستهدف التواصل مع أبرز المؤسسات البحثية والسياسية البولندية لتعزيز الحوار، وتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وتشمل مؤسسة كازيمير بولاسكي ، والمعهد البولندي للشؤون الدولية.

وأكد الباحث الرئيسي عوض البريكي، المدير العام لـ"تريندز جلوبال"، أن المشاركة في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 تمثل خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة مجموعة تريندز نحو ترسيخ حضورها ضمن المنظومة العالمية للمعرفة والنشر، إضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم البحثية المعرفية.

وأشار إلى أن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف للمعرض يشكل فرصة مهمة لإبراز عمق الثقافة الإماراتية والعربية وإسهاماتها الفكرية أمام جمهور أوروبي واسع، مؤكداً أن تريندز جلوبال ينظر إلى الدبلوماسية المعرفية بوصفها ركيزة أساسية في إستراتيجيته الدولية.

وأضاف أن جناح تريندز لن يقتصر على عرض المطبوعات والإصدارات، بل سيكون منصة حقيقية للحوار الفكري وتبادل الخبرات وبناء الجسور المعرفية بين الشرق والغرب، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات الأوروبية الرائدة.

من جانبها أكدت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع المعارض والتوزيع في مجموعة تريندز، أن هذه المشاركة تمثّل محطة مهمة، يسعى من خلالها تريندز إلى التعريف بإنتاجه الفكري، وفتح آفاق أرحب للتعاون وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات البحثية ودور النشر حول العالم، مشيرة إلى أن الجناح سيعرض نحو 450 عنواناً تتنوع بين الدراسات العلمية والبحثية التي تتناول طيفاً واسعاً من القضايا الراهنة.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة مع اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف رسمي للمعرض، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للثقافة الإماراتية والعربية على الساحة الدولية، وتعزز حضورها في المشهد الثقافي الأوروبي.

ويضم المعرض أكثر من 1,200 فعالية ثقافية وفكرية متنوعة، تشمل جلسات حوارية ولقاءات مع كتّاب ومفكرين، وحفلات توقيع للإصدارات الجديدة، إلى جانب ورش عمل وفعاليات مهنية متخصصة في قطاعَي النشر والإعلام.