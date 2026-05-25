طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة "إم جي إكس" لعام 2026

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جي إكس"، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة لعام 2026.

ناقش المجلس استثمارات جديدة وأداء المحفظة الاستثمارية المتنامية للشركة، التي تواصل توسعها عبر مختلف طبقات منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الأداء المالي القوي لشركة "إم جي إكس" ومحفظتها الاستثمارية، بما يشمل دورها كقائد مشارك في أحدث جولة تمويلية لشركة "أوبن إيه آي" بقيمة 122 مليار دولار أمريكي.

ويمثل هذا الاستثمار خامس مشاركة إضافية لشركة "إم جي إكس" في "أوبن إيه آي"، بما يعكس ثقتها الراسخة في آفاق نمو الشركة ودورها طويل الأمد في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش المجلس مشاركة "إم جي إكس" في جولة التمويل من الفئة B لشركة "آيزومورفك لابز" بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، والتي تمثل أول استثمار للشركة في مجال واعد جديد يتمثل في اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتستند "آيزومورفك لابز" إلى إرث علمي مستمد من تقنيات "ألفابت" و"ديب مايند"، وتسعى إلى تطوير اكتشاف الأدوية جذرياً من خلال توظيف قوة الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لعصر جديد من الإنجازات في العلوم الطبية الحيوية.

وتؤكد هذه الاستثمارات إستراتيجية "إم جي إكس" في دعم أبرز منصات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الملموس في تعزيز صحة الإنسان والإنتاجية، إلى جانب توليد قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

وعلى صعيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، استعرض المجلس النمو المتسارع في قدرات البنية التحتية المتعاقد عليها ضمن شركات محفظة "إم جي إكس"، والتي من المتوقع أن تتجاوز 8 جيجاواط بنهاية عام 2026، بما يعزز مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم التوسع العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس"، إن "إم جي إكس" تواصل نموها واستثماراتها برؤية واضحة عبر نطاق متسع من منظومة الذكاء الاصطناعي، من النماذج والمنصات الرائدة وصولاً إلى البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاقها عالمياً.

وأضاف أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من الاكتشافات العلمية إلى الإنتاجية والنمو الاقتصادي، تواصل الشركة تركيزها على تعزيز قيمة مستدامة على مستوى القطاع العالمي من خلال دعم المنصات والشراكات والابتكارات التي تسهم في تمكين مستقبل أفضل للجميع.

حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينج شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.