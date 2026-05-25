3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا بطشقند

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني في 3 نزالات في افتتاح بطولة آسيا للناشئين، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند يومي 28 و29 مايو الجاري، بمشاركة 692 لاعبا ولاعبة من 11 دولة.

وذكر في بيان له، أن منتخبنا يخوض منافسات الوزن الخفيف في الافتتاح يوم 28 مايو، بأوزان تحت 55 و60 و66 كجم، تعقبها في اليوم التالي منافسات الوزن الثقيل، تحت 73، و81 كجم.

وأشار إلى أن البعثة ستغادر غدا الى أوزبكستان، برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، وتضم 5 لاعبين هم مسعود المسماري (تحت 55 كجم)، وأنس اليماحي (تحت 60 كجم)، وصقر العتيبي (تحت 66 كجم)، وحميد المازمي (تحت 73 كجم)، ويوسف العواد (تحت 81 كجم)، بالإضافة إلى الجهاز الفني.