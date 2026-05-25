تعاون بين "بيورلاب" و"بينونة للحلول الجينية" لتعزيز الابتكار التشخيصي والتكنولوجيا الحيوية في الإمارات

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ وقعت شركة "بيورلاب"، التابعة لمجموعة بيورهيلث، مذكرة تفاهم مع شركة بينونة للحلول الجينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار التشخيصي، والبيولوجيا التركيبية، والعلوم الجزيئية، إلى جانب دعم مبادرات البحث والتطوير في دولة الإمارات.

تجسد المذكرة توجهاً إستراتيجيا مشتركا لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً متقدماً للابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية، عبر تطوير القدرات العلمية المحلية، ودعم منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع الأولويات الوطنية للدولة في قطاع الرعاية الصحية.

وبموجب المذكرة، يعمل الجانبان على إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتنفيذ دراسات التحقق من الكفاءة، وتطوير مشاريع تجريبية، إلى جانب إعداد برامج متخصصة لتأهيل الكفاءات البشرية في مجالات التشخيص المتقدم والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزز منظومة البحث العلمي والابتكار الصحي في الدولة.

ويمتد التعاون إلى استكشاف حلول التشخيص الجزيئي من الجيل التالي، وتطبيقات البيولوجيا التركيبية المصممة لتلبية المتطلبات المتسارعة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومواكبة التحولات المستقبلية في العلوم الطبية والتقنيات الحيوية المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الرؤية الشاملة لدولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي، بالتزامن مع دعم نمو منظومة علوم الحياة وترسيخ دعائم الاقتصاد المعرفي في الدولة.

وقال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بيورلاب"، إن التعاون الإستراتيجي مع شركة "بينونة للحلول الجينية" يأتي انطلاقاً من رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية والقدرات العلمية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشراكة تستهدف دفع عجلة الابتكار المحلي في مجال التشخيص، ودعم جهود البحث والتطوير، بما يسهم في تقديم حلول رعاية صحية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل.

من جانبه أكد الدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة بينونة للحلول الجينية، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لدعم مسيرة الابتكار الوطني في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الجزيئية، مشيراً إلى أن توظيف الخبرات المشتركة بين الجانبين من شأنه تسريع وتيرة التقدم العلمي، وتعزيز القدرات المحلية، ودعم تطوير حلول الرعاية الصحية من الجيل التالي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.