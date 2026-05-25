جمارك أبوظبي تطور منهجية تعزز إستراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة

أبوظبي في 25 مايو / وام / طورت جمارك أبوظبي منهجية مبتكرة لدمج أهداف التنمية المستدامة الـ17 "SDGs"، للأمم المتحدة ضمن إستراتيجيتها المؤسسية وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، وتحويلها إلى مبادرات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مفاهيم الاستدامة في منظومة العمل، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

ويأتي ذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة جمركية رائدة عالمياً، وضمن توجهها الإستراتيجي نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة.

وشملت المنهجية تطوير منظومة استدامة قائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي الناس، والكوكب، والسلام، والازدهار، والشراكة، مع ربطها بأهداف محددة، ومبادرات عملية تتوافق مع طبيعة العمل الجمركي، وذلك ضمن مشروع "تطوير منظومة الاستدامة والجمارك الخضراء"، الذي أسهم في بناء إطار مؤسسي متكامل يشمل خريطة طريق تنفيذية، وهيكل حوكمة، وآليات لقياس الأداء وإعداد تقارير الاستدامة.

واعتمد المشروع على منهجية علمية متكاملة شملت تقييم الوضع الراهن، وإجراء دراسات مقارنة معيارية مع إدارات جمركية عالمية، بهدف تحديد فرص التطوير وتعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية.

وأصدرت جمارك أبوظبي تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير "GRI"، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة والشفافية المؤسسية.

ويعزز هذا التوجه دور جمارك أبوظبي في دعم التجارة المشروعة والآمنة، وترسيخ مفهوم الجمارك الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وابتكاراً.