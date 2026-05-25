شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى حماية الأبناء من مخاطر الألعاب النارية خلال العيد

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية وتوعية الأبناء بمخاطر استخدام الألعاب النارية والمفرقعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال وتؤدي إلى إصابات وحوادث خطيرة قد تفسد أجواء الفرح والاحتفال.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الألعاب النارية تتسبب سنويًا في وقوع إصابات متنوعة تشمل الحروق وتشوهات الوجه وإصابات العين واليدين، إضافة إلى احتمالية نشوب حرائق وإلحاق أضرار بالممتلكات، مشيرة إلى أهمية عدم السماح للأطفال بشرائها أو استخدامها تحت أي ظرف.

وحثت الأسر على ترسيخ ثقافة السلامة لدى الأبناء، وتوجيههم إلى السلوكيات الإيجابية والآمنة خلال الاحتفال بالعيد، والابتعاد عن الممارسات الخطرة التي تهدد أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن المحافظة على سلامة الأبناء مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق ببيع أو تداول الألعاب النارية بطرق غير قانونية، مؤكدة حرصها على تعزيز الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع خلال المناسبات والأعياد.