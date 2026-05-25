"الشارقة" يعلن برنامج حملته للدفاع عن لقب آسيا لكرة اليد تحت شعار "حكاية بطل لا تنتهي"

الشارقة في 25 مايو / وام / أطلق نادي الشارقة حملة مشاركة فريق رجال كرة اليد في النسخة الـ28 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، تحت شعار "حكاية بطل لا تنتهي"، وذلك استعداداً للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية، خلال البطولة المقررة إقامتها في الكويت من 6 إلى 15 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي اليوم، بحضور سعادة محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد صالح آل علي عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق إبراهيم القرص ومحمود فايز.

وكشف النادي خلال المؤتمر عن تدعيم صفوف الفريق بالثنائي الدولي جمال صلاح وهشام صلاح، لاعبي نادي الزمالك ومنتخب مصر، للمشاركة في البطولة، إلى جانب الإعلان عن رعاية مطار الشارقة الدولي للفريق خلال البطولة.

ويواصل الفريق حالياً معسكره الداخلي الإعدادي الذي يستمر حتى 30 مايو الجاري، قبل التوجه إلى الكويت لاستكمال التحضيرات، وخوض مباراة أو مباراتين وديتين قبل انطلاق المنافسات.

وعبر سعادة محمد جمعة بن هندي عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مشاركة قوية والحفاظ على اللقب القاري، مشيراً إلى أن التحضيرات تمت بصورة جيدة على المستويين الفني والإداري، في ظل العمل بروح الفريق الواحد بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح أن الشارقة يخوض البطولة بصفته حامل اللقب، ما يضاعف حجم المسؤولية، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم المستويات المميزة التي ظهر بها خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن النادي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ومن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يسهم في تعزيز مسيرة النادي وتحقيق الإنجازات.

من جانبه، أكد محمد صالح آل علي أن مشاركة الفريق تمثل امتداداً لمسيرة النجاحات التي حققها النادي، مشيراً إلى أن الشارقة يتحمل مسؤولية كبيرة باعتباره حامل اللقب وممثل كرة اليد الإماراتية في هذا المحفل القاري.

وقال إن إطلاق حملة «حكاية بطل لا تنتهي» يأتي تأكيداً على جاهزية الفريق، في ظل الدعم الذي يحظى به من القيادة وإدارة النادي والرعاة والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن ثقته في قدرة الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تحقيق إنجاز جديد.

وأكد جاسم محمد جاهزية الفريق للمشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن التعاقد مع الثنائي المصري جاء وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا «تاتا»، لدعم الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأوضح أن النسخة الحالية تعد من أقوى نسخ البطولة، في ظل قيام العديد من الأندية بتغيير لاعبيها عقب نهاية الموسم، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في المنافسة.

وأشار إلى أن توقيت البطولة يمثل تحدياً بدنياً للاعبين بعد موسم طويل، إلا أن الشارقة حرص على المشاركة باعتباره حامل اللقب، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال مباريات الدور الأول استعداداً للأدوار الإقصائية.

من جهته، أكد المدرب البرازيلي «تاتا» أن الفريق دخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بعد برنامج مكثف للإعداد البدني والفني بدأ قبل ثلاثة أسابيع، موضحاً أن التركيز ينصب حالياً على الجوانب التكتيكية وتصحيح التفاصيل الفنية.

وقال إن البطولة تتطلب جهداً بدنياً وذهنياً كبيرين نظراً لضغط المباريات وقوة المنافسة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق التوازن البدني للاعبين للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

وأضاف أن الشارقة يعتمد على قوة المجموعة وليس على الأسماء فقط، موضحاً أن سياسة التعاقدات تقوم على اختيار لاعبين قادرين على الانسجام مع أسلوب الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة داخل المنظومة الجماعية.

ويخوض الشارقة، حامل اللقب، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب برقان الكويتي وCHA الصيني والدحيل القطري، فيما تضم المجموعة الثانية الكويت الكويتي والنجمة البحريني والخليج السعودي والعربي القطري.