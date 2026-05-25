مركز جمعة الماجد يستعرض فنون ترميم المخطوطات في «يوم الكاتب الإماراتي»

دبي في 25 مايو / وام / شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الفعاليات التي نظمتها مكتبة محمد بن راشد بمناسبة “يوم الكاتب الإماراتي”، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والباحثين والمبدعين الإماراتيين، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية والوطنية، وذلك في إطار دعم الكاتب الإماراتي وتعزيز دوره في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي بالدولة.

وجاءت مشاركة المركز عبر معرض متخصص في ترميم المخطوطات، استعرض من خلاله نماذج من أوراق المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف نتيجة أساليب الحفظ غير الملائمة، إلى جانب عرض الأدوات والمواد المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات وفق أساليب علمية متخصصة.

وشهد جناح المركز إقبالا من الزوار والمهتمين بالتراث الوثائقي، حيث اطلعوا على مراحل ترميم المخطوطات وآليات صيانتها وحفظها، إضافة إلى التعرف على جهود المركز في صون التراث الإنساني المكتوب والمحافظة على المصادر التاريخية والمعرفية.

وأكد المركز حرصه على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمعرفية محليا ودوليا، انطلاقا من رسالته الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المخطوط والوثائق التاريخية، بما يسهم في خدمة الباحثين والدارسين وحماية الإرث الثقافي للأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دبي مركزا للثقافة والمعرفة وصون التراث الإنساني