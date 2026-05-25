زمزم الحمادي وبطي العامري يحققان فوزين إماراتيين في أمسية "فخر العرب"

دبي في 25 مايو / وام / حققت الإماراتية زمزم الحمادي فوزها الأول ضمن أمسية «فخر العرب» التابعة لدوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا PFL MENA، التي أقيمت أمس في كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية خلال الأمسية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً ومنافسات قوية بين نخبة من مقاتلي المنطقة.

ونجحت الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، في التفوق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعدما حسمت المواجهة بقرار الحكام بالإجماع، في أول ظهور لها ضمن بطولة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الحمادي عقب النزال إن القتال أمام الجماهير في دبي منحها شعوراً رائعاً، مؤكدة تطلعها للعودة مجدداً إلى البطولة وتحقيق المزيد من الانتصارات.

وفي افتتاح النزالات، فرض بطي العامري سيطرته على مواجهته أمام المصري حمادة عثمان ضمن نزال وزن الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع، ويؤكد حضوره كأحد المواهب الإماراتية الصاعدة في البطولة.

وأكد العامري سعادته بتمثيل دولة الإمارات والقتال أمام الجماهير في دبي، مشيراً إلى أنه يشعر بتطور مستواه من نزال إلى آخر.

وفي النزال الرئيسي، حقق التونسي مهدي سعدي فوزاً صعباً على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة.

كما تأهل الجزائري إلياس جيرون إلى نصف نهائي وزن الخفيف، بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية على المغربي صلاح الدين هاملي في الجولة الأولى، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وحجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف النهائي عقب فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، فيما تأهل كل من المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد تحقيقهم انتصارات قوية خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، فاز الأردني ساهر قاسمية على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية، بينما حقق السعودي أحمد البراهيم الفوز بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن المتوسط بعد أداء قوي أنهاه في الجولة الثالثة.