"تنمية المجتمع" بدبي توزع 27.7 مليون درهم "عيدية" لـ 11.7 ألف مستفيد بمناسبة عيد الأضحى

دبي في 25 مايو / وام / نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة لتوزيع "العيدية" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت أكثر من 11 ألفاً و700 مستفيد من الفئات المسجلة لدى الهيئة، بإجمالي مخصصات بلغت 27.7 مليون درهم، وذلك في خطوة تجسد القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزز منظومة الدعم الاجتماعي والاستقرار الأسري في الإمارة.

وجاءت المبادرة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وضمن مستهدفات "عام الأسرة"، وتجسيداً لأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث شملت الأسر والأفراد المستفيدين من المنافع المالية الاجتماعية، وفئة القُصّر، والصيادين، وكبار المواطنين.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرات تترجم قيم التراحم والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات، وتعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكات المجتمعية لإدخال الفرحة إلى قلوب الأسر والفئات المستحقة في المناسبات المباركة، مشيرة إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني عبر مبادرات نوعية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها التنموية.

وتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، شملت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وتعاونية الاتحاد، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومجموعة خليفة جمعة النابودة، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، بما يعكس تكامل الجهود وترسيخ ثقافة العطاء في الإمارة.

وتضمنت المبادرات مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم قدمتها جمعية بيت الخير بالتعاون مع منصة "جود" دعماً لصندوق التنمية المجتمعية.

كما شملت المبادرة دعم فئة الصيادين عبر بطاقات مسبقة الدفع مقدمة من تعاونية الاتحاد، إلى جانب تنظيم الهيئة جلسة تصميم تشاركي للوقوف على احتياجاتهم المعيشية وضمان استدامة الدعم الموجه لهم.

كما نفذت الهيئة مبادرة إنسانية مصاحبة بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لبلدية دبي، تمثلت في توزيع 250 سلة فواكه جرى إيصالها مباشرة إلى منازل المستفيدين، شملت 65 مستفيداً من مبادرة "وليف" لرعاية كبار المواطنين، و185 مستفيداً من منتسبي مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، تجسيداً لقيم الرعاية المتكاملة والرفاه المجتمعي.