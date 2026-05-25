اتحاد الكرة يستعرض مشاركات المنتخبات الوطنية ويعتمد موعد الجمعية العمومية

دبي في 25 مايو / وام / استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ملف مشاركات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي “خليجي 27”، ونهائيات كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، كما اعتمد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم 19 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبحضور عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

واطلع المجلس على ملفات وتقارير إدارات وأقسام الاتحاد الخاصة بالموسم الحالي، ومن بينها تقرير إدارة العمليات الذي استعرض أرقام وإحصائيات المسابقات والبطولات المنظمة خلال الموسم، وأعداد الكوادر الوطنية التي تم تأهيلها لإدارة عمليات المباريات، إضافة إلى أعداد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد.

كما استعرض المجلس تقرير الإدارة الفنية، متضمناً أبرز المبادرات المنفذة، والدورات التدريبية الخاصة بالمدربين، ومراكز التدريب والتكوين، إلى جانب الشراكات مع الاتحادات الوطنية والقارية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خاصة في ما يتعلق بمعادلة شهادات الرخص التدريبية (A-B-PRO).

وتناول التقرير اختيار اتحاد الإمارات لكرة القدم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA ضمن 12 اتحاداً فقط على مستوى العالم لمعادلة واعتماد رخص التدريب الخاصة به رسمياً، إلى جانب حصوله على أعلى تقييم من الاتحاد الآسيوي في تطوير البرامج الفنية الخاصة بالتعليم والواعدين وتطوير الشباب والمنتخبات والكرة النسائية ومسابقات الصالات والكرة الشاطئية، مع ثمانية اتحادات وطنية أخرى.

وأشاد مجلس الإدارة بحصول اتحاد الكرة على عدد من الجوائز المحلية والقارية، من بينها جائزة “التميز الأرشيفي” من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجائزة الاتحاد الآسيوي لتطوير الواعدين “الفئة الذهبية”.

وجدد المجلس تهنئته لطاقم التحكيم الإماراتي الذي تم اختياره ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2026، ويضم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، كما هنأ الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن لاختياره ضمن محاضري حكام المونديال.