الفجيرة تستضيف كأس غرب آسيا للقوس والسهم

أبوظبي في 25 مايو / وام / أعلن اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم إقامة منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، في الفجيرة بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وقال عبدالرحمن إبراهيم الشدوخي، الأمين العام للاتحاد، إن البطولة ستشهد مشاركة فئات تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.

وأضاف أن إقامة البطولة في إطار إستراتيجية الدعم والتأهيل للاعبي منتخبات غرب آسيا لجميع الفئات العمرية، بجانب إعداد المنتخبات للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا بمحافظة السليمانية العراقية، خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر، والارتقاء بالمستويات الفنية للعبة على جميع المستويات.