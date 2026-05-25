شرطة أبوظبي تنظم معرض السلامة المرورية لتعزيز الوعي المروري

أبوظبي في 25 مايو/ وام/ نظّمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، ممثلةً بقسم التوعية والتثقيف المروري، فعالية توعوية مجتمعية ضمن معرض السلامة المرورية 2026 تحت شعار «معًا نحو طرق أكثر أمانًا»، وذلك في مركز ديرفيلدز مول التجاري، بمشاركة إدارة التفتيش الأمني K9 وفرقة موسيقى الشرطة، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية حضورًا وتفاعلًا واسعًا من العائلات والزوار، حيث تضمنت عروضًا توعوية وتثقيفية وفقرات تفاعلية ركّزت على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، خصوصًا ما يتعلق بسلامة المشاة والعبور الآمن للطريق، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي "أمن الطرق الذكي".

وقدّمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضًا ميدانية استعراضية حظيت بإعجاب الجمهور، إلى جانب مشاركة فرقة موسيقى الشرطة التي أضفت أجواءً تفاعلية مميزة على الفعالية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات توعوية وفقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية، بما يسهم في إيصال الرسائل المرورية بأساليب مبتكرة تجمع بين التوعية والترفيه.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن مبادراتها التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات، مثمنةً تعاون الشركاء الاستراتيجيين ودورهم الفاعل في دعم وإنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والمجتمعية.

وفي ختام الفعالية، أشادت الجهات المنظمة بالتفاعل الإيجابي من الجمهور والمشاركين، مؤكدةً استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.