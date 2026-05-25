30 لاعباً في معسكر ناشئي السلة بالشارقة

الشارقة في 25 مايو / وام / نظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً تدريبياً لناشئي كرة السلة بأندية الإمارة، بمشاركة 30 لاعباً، وذلك في إطار خططه الرامية إلى تطوير مهارات اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية خلال المراحل السنية المختلفة.

وركز المعسكر على تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين عبر برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تعزيز الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات الميدانية، بما يسهم في إعداد عناصر واعدة تدعم مستقبل اللعبة في أندية الإمارة.

وأشرف على المعسكر عماد عثمان أخصائي كرة السلة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، بالتنسيق مع مدربي الأندية المشاركة.

وشارك في المعسكر لاعبون من أندية كلباء والذيد وخورفكان، الذي استضاف التجمع والتدريبات، ضمن جهود المجلس المستمرة لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في صقل المواهب الرياضية وتطوير قدراتها الفنية والبدنية.