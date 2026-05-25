بلدية الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الفجيرة في 25 مايو / وام / أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد.

وقال سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن البلدية كثفت حملاتها الرقابية والتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن الحملات شملت الأسواق التجارية، ومحال بيع المواد الغذائية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التجميل، والسوق المركزي إلى جانب متابعة جاهزية المقاصب التابعة للبلدية لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد، بما يضمن سير العمل بكل انسيابية وكفاءة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة كما حرصت البلدية على تكثيف حملات النظافة والرش والتعقيم في الامارة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت كذلك بحملات تفتيشية مكثفة على أسعار السلع والمواد الأساسية، لا سيما الاستهلاكية التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في الأسواق.

وفي الجانب الجمالي، عملت البلدية على تزيين مختلف مناطق الإمارة وتركيب الزينة والإنارات لإبراز مظاهر البهجة والاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، بما يعكس الأجواء الاحتفالية والفرحة بهذه المناسبة المباركة.

ودعت بلدية الفجيرة الجمهور إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع للبلدية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدة حرصها على سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة خلال أيام العيد.