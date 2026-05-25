الأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الكرة يحتفلان باليوم العالمي لكرة القدم

دبي في 25 مايو /وام/ نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشريك الإستراتيجي لرياضة كرة القدم، احتفالية اليوم العالمي لكرة القدم 2026 تحت شعار “كرة القدم تجمعنا”، وذلك بمقر الاتحاد في دبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ومدربي أصحاب الهمم وشركائهم الموحدين.

وتأتي الاحتفالية في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين، الهادفة إلى تعزيز برامج الرياضة الموحدة، ودعم تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ قيم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.

وأكدت الفعالية الدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات لكرة القدم في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، وحرصه على توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير مهارات لاعبي الأولمبياد الخاص وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الرياضية.

وشهدت الاحتفالية تنظيم ورشة تدريبية متخصصة لمدربي كرة القدم العاملين مع لاعبي الأولمبياد الخاص، بمشاركة 30 مدرباً ومدربة من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، قدمها المحاضر يوسف الزعابي، وتناولت عدداً من المحاور الفنية والتدريبية المتعلقة بالمهارات الأساسية لكرة القدم، وأنظمة اللعب، وتنظيم الحصص التدريبية، ودور المدرب في تطوير اللاعبين.

كما تضمنت الفعالية برنامجاً للتدريب الموحد ومباريات كرة قدم جمعت لاعبي أصحاب الهمم وشركاءهم الموحدين، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون عدداً من الأندية والمؤسسات الرياضية، من بينها نادي الثقة للمعاقين، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب جامعة أبوظبي ضمن برنامج “شركاء موحدون”.

وركزت التدريبات على تطوير المهارات الفنية والبدنية، وتعزيز العمل الجماعي والتواصل بين اللاعبين، قبل إقامة مباريات ودية موحدة عكست روح التعاون والاندماج والروح الرياضية بين جميع المشاركين.

واختتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين والمدربين والجهات المتعاونة، وتوزيع ميداليات المشاركة الموحدة على اللاعبين، تقديراً لمساهمتهم في إنجاح الفعالية ودعم رسالة الأولمبياد الخاص الإماراتي في تعزيز الدمج المجتمعي عبر الرياضة.