"الريشة الطائرة" يختتم النسخة الأولى من برنامج المسار الأولمبي

الفجيرة في 25 مايو / وام / اختتم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أمس النسخة الأولى من سلسلة البرامج التأهيلية المخصصة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وذلك في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة 91 لاعبًا ولاعبة من فئتي تحت 13 سنة وتحت 15 سنة.

وتقام هذه البرامج في إطار برنامج المسار الأولمبي 2036 – 2040، الذي يهدف إلى إعداد جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة في البطولات القارية والدولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب الفنية والتطويرية.

وأشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي مدير الأداء العالي الدنماركي مايكل نوربيك، والمدرب نيثان رايس، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور، حيث تضمن تدريبات فنية وبدنية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم وفق منهجية علمية حديثة.

وأكد سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ورئيس اللجنة الفنية، أن البرنامج يمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد بطل أولمبي إماراتي، من خلال بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية المبكرة، وتوفير برامج تطويرية متكاملة تعتمد على أفضل الخبرات الفنية العالمية.