تراجع طلبات اللجوء إلي النمسا بوتيرة ثابتة

فيينا في 25 مايو /وام/ واصلت معدلات طلب اللجوء إلى النمسا انخفاضها خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وتراجع الإجمالي بنسبة نحو 45%، إلى 3397 طلباً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025.

وتلقت النمسا 3397 طلب لجوء، منذ مطلع يناير حتى نهاية أبريل، منها 1410 فقط لأفراد وصلوا حديثاً إلى النمسا، فيما تعود بقية الطلبات إلى أطفال ولدوا داخل البلاد، ولم تقل نسبة الانخفاض في عدد الطلبات عن 41% خلال الأشهر السابقة، قبل أن ترتفع في شهر أبريل إلى 45%.

ووصف غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا التراجع بـ "التطور الإيجابي، وأوضح أن الهدف يتمثل في مكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء والحماية لمساعدة الأفراد، الذين في أمس الحاجة إلى المساعدة .

