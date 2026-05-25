ختام "دولية عبدالعزيز بلحيف" للشطرنج

الشارقة في 25 مايو / وام /تُوّج خليفة عيسى البلوشي بكأس بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي في نسختها الأولى، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 3 أيام، بمشاركة 240 لاعباً من الجنسين يمثلون 13 دولة .

ونجح البلوشي في تصدر الفئة الأولى المخصصة لأصحاب التصنيفات الدولية 1700 نقطة وما فوق، بعدما حصد 6 نقاط من 7 جولات، ليتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما جاء الفلبيني ديماروكوت فرانسيس إروين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة ونال الميدالية الفضية، بينما حل محمد شايان ثالثاً برصيد 5 نقاط ونال الميدالية البرونزية، متساوياً مع الهندي نوكالا نيخيل سريرام، وزايد سلطان الطاهر، والفلبيني ماركوس مارفن، وراشد حسين الحمادي.

وفي منافسات الفئة الثانية المخصصة لأصحاب التصنيفات 1699 نقطة وأقل، تصدر علي أحمد الترتيب العام برصيد 8 نقاط من 9 جولات، فيما جاء الطاجيكستاني رستموف فرداوس ثانياً برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع 3 لاعبين من الهند، هم براناف ثيروباثي صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجادون إيفان رابعاً، وأديتي آرون خامساً، فيما شهدت البطولة منافسة قوية وتقارباً كبيراً في النتائج بين المشاركين.

وشهد اليوم الختامي وتتويج الفائزين عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ووهيب الزرعوني عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله بلحيف، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، سواء على مستوى المشاركة الدولية أو المستوى الفني، مشيراً إلى أن الحدث جاء وفاءً وعرفاناً بإسهامات الراحل عبدالعزيز بلحيف النعيمي في خدمة الشطرنج الإماراتي.

وأضاف: نفخر بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة، وبالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون، ونتطلع إلى أن تصبح البطولة محطة سنوية بارزة على أجندة الشطرنج في الدولة والمنطقة.

وأشار النعيمي إلى أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة تطوير البطولة خلال السنوات المقبلة .





