بلدية منطقة الظفرة تُكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الظفرة في 25 مايو/وام/أكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة شاملة لتجهيز الحدائق العامة والشواطئ إلى جانب تركيب الزينة التجميلية في الشوارع ومداخل المدن بمختلف مدن الظفرة، لإضفاء أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد وتعزز المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. وقد تم تجهيز 105 من المرافق الترفيهية لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة وفق أفضل إجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة زوار الحدائق.

وتم على رفع جاهزية المسالخ وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والصيانة الدورية للمرافق والمعدات، إلى جانب توفير الكوادر البيطرية والفنية المؤهلة للإشراف على عمليات الكشف والمعاينة قبل الذبح وبعده، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك. بالإضافة إلى تنظيم حملة تفتيشية وتوعوية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل وتكثيف الجهود الرقابية والتوعوية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وأكدت البلدية حرصها على توفير بيئة آمنة ومرافق خدمية وترفيهية متكاملة تتيح للأهالي والزوار قضاء أوقات مميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.