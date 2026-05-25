فعاليات العيد ونشاط حركة الطيران يعززان زخم القطاع السياحي في الدولة خلال إجازة الأضحى

أبوظبي في 25 مايو مايو /وام/ يشهد القطاع السياحي في دولة الإمارات زخماً كبيراً خلال عطلة عيد الأضحى، مدعوماً بتنوع الفعاليات والعروض الترفيهية والترويجية في مختلف إمارات الدولة من جهة، وبالنشاط القوي لحركة الطيران والرحلات الجوية من جهة أخرى.

وتسهم الإجازة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري في رفع معدلات الإشغال الفندقي والحركة التجارية والترفيهية.

ويتنوع المشهد السياحي في أبوظبي خلال العيد عبر باقة متنوعة من الفعاليات والعروض العائلية، حيث تواصل جزيرة ياس استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها من خلال باقات "الإقامة والترفيه" والعروض الخاصة بمدن الألعاب العالمية، إلى جانب الحفلات الحية، كما تقدم وجهات الترفيه في الجزيرة، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، و"سي وورلد أبوظبي"، عروضاً ترويجية وتجارب ترفيهية متكاملة.

ويقدم متحف اللوفر أبوظبي برامج ثقافية وتجارب فنية للعائلات والزوار، كما تقدم مراكز تجارية و فنادق في الإمارة عروضاً ترويجية وتخفيضات على الإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بالتزامن مع تنظيم فعاليات مجتمعية وعروض حية خلال عطلة العيد.

وفي دبي تتنوع الفعاليات والعروض بين الوجهات الترفيهية والمعالم السياحية ومراكز التسوق، وتستقبل الإمارة عيد الأضحى المبارك ببرنامج حافل من الفعاليات والعروض الترفيهية وباقات الإقامة الخاصة ضمن موسم "الوُلفة" واحتفاءً بعام الأسرة 2026، وتشمل العروض تخفيضات وباقات حصرية في الفنادق والمنتجعات الشاطئية والصحراوية وفنادق المدينة، مع مزايا مثل الليلة المجانية، وخصومات تصل إلى 45%، وإقامة مجانية للأطفال، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية وتجارب طعام وعروض تسوق وأنشطة فنية حية في مختلف أنحاء الإمارة، بما يعزز جاذبية دبي كوجهة متكاملة خلال عطلة العيد.

وتستقطب وجهات بارزة مثل "برج خليفة"، و"دبي مول"، و"متحف المستقبل" أعداداً كبيرة من الزوار خلال عطلة العيد، مدعومة بعروض ترفيهية وتجارب عائلية وحملات تسوق واسعة.

وتواصل "القرية العالمية" استقبال الزوار مع عروض فنية وتجارب تسوق ومطاعم متنوعة وذلك بعد أن أعلنت تمديد موسمها الـ30 حتى نهاية الشهر الجاري.

وتمتد العروض الترويجية إلى المنتجعات والمشاريع السياحية في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وام القيوين والفجيرة، مع باقات إقامة وعروضاً خاصة بالعيد، إلى جانب فعاليات وأنشطة عائلية، ما يعزز من جاذبية الدولة كوجهة متكاملة لقضاء عطلة العيد.

ويتزامن هذا النشاط مع تنامي حركة الطيران في مطارات الدولة وعودة الزخم إلى الرحلات الجوية، في ظل ارتفاع الطلب على السفر الإقليمي والدولي، ما يدعم حركة الزوار والسياحة الوافدة إلى جانب السياحة الداخلية، ويعزز من أداء قطاعي الضيافة والطيران خلال الموسم.

ويؤكد عاملون في قطاع الضيافة أن عطلة عيد الأضحى تمثل إحدى أهم الفترات الموسمية للحركة السياحية في الدولة، مع طرح الفنادق والمنتجعات عروضاً خاصة تشمل الإقامة والأنشطة الترفيهية وخدمات المطاعم، الأمر الذي يسهم في تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية خلال العطلة.

وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام لشركة أسكوت للضيافة والفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، شهدنا ارتفاعاً في وتيرة الحجوزات خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، مع استكمال المسافرين لترتيباتهم وخططهم في وقت أقرب إلى موعد السفر.

وأضاف أن السفر المحلي والإقليمي يلعب دوراً أكثر أهمية خلال عيد الأضحى هذا العام، خصوصاً في دولة الإمارات، حيث يفضل العديد من المسافرين الوجهات القريبة وخيارات السفر الأكثر مرونة، وفي ظل الظروف الحالية، يمنح الضيوف أولوية أكبر للراحة، وفترات السفر الأقصر، والوجهات التي تتيح لهم سهولة الوصول والتنقل، وهو ما يواصل دعم الطلب على قطاع الضيافة خلال فترة العيد.

من جانبه، قال توماس كوريان مدير فندق وأجنحة ليفا للفنادق - دبي،إن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يشهد مع اقتراب عيد الأضحى انتعاشاً ملموساً في الطلب على الإقامات قصيرة المدى، مدفوعاً بتضافر حركة السياحة الداخلية، وتزايد تدفق المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي نحو دبي والإمارات، إذ تبقى هذه المواسم والأعياد محركاً رئيساً في زيادة نسب الإشغال.

وأشار إلى أن مؤشرات الحجز المبكر تبشر بوصول ذروة الإشغال في الفندق لديهم إلى حوالي 80%، مدعومة بزيادة الطلب على السفر الترفيهي والإقبال الواسع على "السياحة الداخلية" خلال فترة العيد.

وتوقع تسجيل قفزات حادة في الحجوزات خلال أيام العيد الرئيسية، يعقبها استقرار سريع في الفترة التي تلي العطلة مباشرة، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال تبقى جيدة ضمن فئة الإقامات طويلة الأمد.

وأوضح أن سكان الدولة يشكلون قاعدة ثابتة للسياحة الداخلية، في حين يساهم المسافرون من دول مجلس التعاون بحصة متزايدة من القادمين إلى دبي في رحلات قصيرة المدى، وهذا يؤكد مجدداً مكانة دبي كوجهة مفضلة ومثالية للعطلات القصيرة على مستوى المنطقة.

بدورها، اشارت جوليا سانتانا، المدير العام لفندق بارسيلو الجداف، إلى الإقبال القوي وارتفاع معدلات الإشغال خلال فترة عيد الأضحى، مدفوعاً بشكل رئيسي بالحجوزات في اللحظات الأخيرة من الأسواق المحلية والإقليمية.

وقالت إن السياحة الداخلية تلعب دوراً محورياً خلال عطلة العيد، حيث من المتوقع أن يشكل المقيمون في دولة الإمارات أكثر من نصف معدلات الإشغال، من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

وأضافت، أن انتعاش حركة السفر يسهم في دعم حركة السياحة خلال عطلة العيد، لا سيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تواصل الحفاظ على حضور قوي ضمن الطلب على السفر والسياحة.