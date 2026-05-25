شباب الأهلي يتوج بطلاً لدوري كرة الطاولة

دبي في 25 مايو/وام/ تُوِّج فريق شباب الأهلي بلقب دوري كرة الطاولة للرجال، بعد فوزه على النصر بنتيجة 4-2 في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما اليوم على صالة نادي الوصل، ليحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان الفريقان قد تبادلا الفوز ذهاباً وإياباً، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حسمها شباب الأهلي لصالحه بعد أداء قوي من لاعبيه في المواجهة الحاسمة.

وعقب ختام المباراة، توج سعادة المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة فريق شباب الأهلي بدرع البطولة والميداليات الذهبية.

واختتم شباب الأهلي موسمه بتحقيق الثلاثية المحلية، بعدما توج أيضاً بلقب كأس الإمارات، إلى جانب إحراز البطولة الفردية.