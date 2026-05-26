تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم

أبوظبي في 26 مايو/ وام/ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم والتي استفاد منها 2339 متقاعداً على مستوى الدولة.

وأعرب "صندوق معالجة الديون المتعثرة"، في بيانه، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمناً حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والتضامن الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وتستهدف هذه المبادرة المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

وشملت الجهات المشاركة من البنوك والمصارف كلاً من، مجموعة أبوظبي التجاري بقيمة 655 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 18.5 مليون درهم، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 6.7 مليون درهم، إلى جانب بنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بقيمة 792 ألف درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 716 ألف درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 566 ألف درهم.

وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض، مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسّرة، وسيجري التواصل مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة من قبل البنوك والمصارف المشاركة.