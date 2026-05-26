"دبي الإسلامي" يتبرع ب" خمسة ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

أبوظبي في 26 مايو/ وام/ أعلن صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية عن تلقيه تبرعاً بقيمة "5" خمسة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمبادرة "فرجت" المجتمعية، وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك، والذي ساهم بالإفراج عن "74" أربعة وسبعين نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

وقال سعادة خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، : إن الصندوق يواصل جهوده الإنسانية في مساندة المعسرين مالياً، بفضل الدعم المتواصل من الشركاء والمتبرعين، مثمناً مبادرة بنك دبي الإسلامي، ومساهمته الكريمة التي تعكس التزامه بدعم العمل الخيري وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

من جانبه، أوضح بنك دبي الإسلامي أن دعمه لصندوق الفرج يأتي انطلاقاً من التزامه بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع، مؤكداً استمرار تعاونه مع صندوق الفرج والمؤسسات الوطنية لتعزيز العمل الخيري والتكافلي بما يدعم مسيرة التنمية المجتمعية.