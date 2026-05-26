ثلاثة قتلى في تصادم قطار وحافلة مدرسية في شمال بلجيكا

بروكسل في 26 مايو /وام/ أصيب عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية صغيرة في شمال بلجيكا، وفق ما أعلنت الشرطة الفيدرالية اليوم.

ونقلت الاذاعة البلجيكية عن مصدر طبي قوله إن طالبين اثنين ومرافقهما قتلا في الحادث، الذي وقع عند معبر سكك حديدية قرب بلدة بوخنهاوت (Buggenhout)، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بروكسل، فيما لا تزال ملابساته غير واضحة حتى الآن.

وقالت الشرطة إن "عدة أشخاص" أصيبوا في الحادث، إصابات عدد منهم خطيرة .

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، في حين سيباشر ممثلون عن النيابة العامة وخبراء في الأدلة الجنائية والنقل التحقيق فيه.

وأعرب وزير الداخلية البلجيكي برنار كوانتان، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن "حزن عميق" إزاء الحادث، وعن تعازيه للضحايا وذويهم.