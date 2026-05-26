كهرباء الشارقة تستقبل أكثر من 4 آلاف طلب لاعتماد المخططات خلال الربع الأول

الشارقة في 26 مايو /وام/ استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 4411 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمبانى التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في الإمارة، كما أصدرت 718 شهادة عدم ممانعة كهرباء- مياه -غاز- ألياف بصرية، بالإضافة إلى 441 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق خلال الربع الأول من عام 2026.

وقال المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة، إن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتعاملين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين.

وأكد أن أعداد طلبات إعتماد المخططات والتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في زيادة مستمرة، نتيجة للتوسعات والمشروعات التطويرية التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة المناطق.